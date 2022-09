Kohl-Berater Horst Teltschik über Gorbatschows Vermächtnis: "Die Nachfolger haben nichts daraus gemacht"

Sie trafen sich am Verhandlungstisch - und wurden Freunde: Kohl-Berater Horst Teltschik über das Vermächtnis Gorbatschows.

Horst Teltschik traf Michail Gorbatschow das erste Mal 1985. Nach dem Treffen war der Berater von Helmut Kohl enttäuscht. Doch das sollte sich bald ändern.

Was ist Ihnen von dem ersten Treffen mit Michail Gorbatschow in Erinnerung geblieben? Horst Teltschik: Das war im März 1985 in Moskau. Ich bin mit Bundeskanzler Helmut Kohl zur Trauerfeier von Gorbatschows Vorgänger Konstantin Tschernenko gereist - in erster Linie, um seinen Nachfolger kennenzulernen. Mit Präsident Gorbatschow lernten wir nach drei todkranken Generalsekretären ...