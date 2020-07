In Dover können Lastwagen derzeit noch direkt auf die Fähren rollen, um auf den Kontinent zu gelangen. Nach dem Brexit wird es lange Wartezeiten geben. Parkplätze werden schon gebaut.

Noch prägen Felder die Landschaft. Auf einer Weide stehen Pferde, auf angrenzenden Wiesen blühen Wildblumen. Es ist so viel Idylle, wie das am Rande einer Autobahn nur möglich ist. Doch schon in den nächsten Wochen dürfte hier entlang der M20 ...