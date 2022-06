Kolumbianer wählen Präsidenten: Ex-Guerillero oder Millionär

Die Kolumbianer wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl treten der ehemalige Guerillakämpfer Gustavo Petro und der millionenschwere Immobilien-Unternehmer Rodolfo Hernández gegeneinander an. Petro galt lange als Favorit, bekam zuletzt mit dem bisher weitgehend unbekannten Hernández aber überraschend starke Konkurrenz. Das Rennen ist nun völlig offen, in den jüngsten Umfragen liegen beide Bewerber gleich auf.

SN/APA/AFP/OPHELIE LAMARD Millionär Hernandez will konservative Vormacht in Kolumbien sichern