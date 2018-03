Kolumbianische Luftwaffe bombardierte ELN-Guerilla

Die kolumbianische Luftwaffe hat bei einem Angriff auf ein Lager der linken ELN-Guerilla zehn Menschen getötet. Das Bombardement fand am Dienstag in Bejuquillo, 370 Kilometer nordwestlich von Bogota statt, wie das Verteidigungsministerium berichtete. Bodentruppen nahmen in dem Lager anschließend drei weitere Guerilla-Kämpfer fest.

Nach Angaben der Regierung war die Gruppe für mehrere Bombenanschläge der vergangenen Wochen verantwortlich. Der Luftangriff war die bisher härteste Kampfhandlung der Regierungstruppen nach Beendigung eines dreimonatigen Waffenstillstands mit der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) am 9. Jänner. Die Regierung von Präsident Juan Manuel Santos und die ELN hatten vor einem Jahr in Ecuador Friedensgespräche aufgenommen, die jedoch im Jänner unterbrochen wurden. Im November 2016 hat die Regierung einen Friedensvertrag mit der FARC unterzeichnet, der bis dahin größten Guerilla-Organisation in Kolumbien. (Apa/Dpa)