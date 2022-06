Kolumbien hat die Wahl: Ex-Guerillo oder Immobilien-Tycoon?

In Kolumbien fällt an diesem Sonntag die Entscheidung, wer das 51-Millionen-Einwohner-Land künftig als Präsident regieren wird.

Wer auch immer am Sonntag in Kolumbien das Rennen um das Präsidentenamt macht, es ist mehr oder weniger ein Outsider. Gustavo Petro, der frühere Bürgermeister von Bogotá, ist ein linker Kandidat, wie er in dem südamerikanischen Land noch nie regiert hat. Und Rodolfo Hernández ist ein 77 Jahre alter populistischer Unternehmer, den bis vor kurzem als Politiker noch niemand wirklich ernst genommen hat.

Auf jeden Fall kommt es in dem drittgrößten Land Lateinamerikas zu "tektonischen Verschiebungen", wie die ...