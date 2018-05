Kolumbien ist tief gespalten

Nach einer turbulenten Wahl stehen die Kandidaten für die Stichwahl in Kolumbien fest. Sie könnten nicht gegensätzlicher sein.

Es war ein Herzschlagfinale, mit dem niemand gerechnet hatte. Gustavo Petro, der Linkskandidat, und Sergio Fajardo, der linksliberale Intellektuelle und Mathematik-Professor, lieferten sich in Kolumbien ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz bei der Präsidentenwahl und den Einzug in die Stichwahl am 17. Juni. Am Ende ging der 58-jährige Ex-Rebell Petro mit 25,08 Prozent und einem knappen Vorsprung von 260.000 Stimmen auf Fajardo als Zweiter durchs Ziel. Mit 39 Prozent errang wie erwartet der Rechtsaußen-Kandidat Iván Duque, Schützling von Ex-Präsident Álvaro Uribe und Gegner des Friedensprozesses mit der FARC, einen klaren Sieg. Er ist der Favorit für das Präsidentenamt.