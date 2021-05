Kolumbiens Regierung bereit mit Streikkomitee zu verhandeln

Nach tagelangen Protesten in Kolumbien hat die kolumbianische Regierung Bereitschaft zu Gesprächen gezeigt. "Von diesem Moment an ist die Regierung zu einem Verhandlungstisch mit dem Streikkomitee bereit, um die Themen der Agenda voranzutreiben", sagte der Friedensbeauftragte der Regierung, Miguel Ceballos. Unterdessen wurde bekannt, dass ein weiterer Demonstrant ums Leben gekommen ist. Der 37-Jährige erlag laut Medienbericht in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

SN/APA (AFP)/JUAN BARRETO Seit fast zwei Wochen wird in Kolumbien protestiert