Komiker Selenskyj in erster Wahlrunde in der Ukraine voran

Der Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainische Präsidentenwahl mit deutlichem Vorsprung auf Amtsinhaber Petro Poroschenko gewonnen. Dies zeigt eine Nachwahlbefragung, die am Sonntag mit Wahlschluss vom Oppositionssender News One veröffentlicht wurde. Demnach kam Selenskyj auf 30,7 Prozent der Stimmen, Poroschenko erhielt 18,6 Prozent. Damit kommt es zu einer Stichwahl am 21. April.

Auf dem dritten Platz landete Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko mit 13,9 Prozent der Stimmen. Selenskyj und Poroschenko dürften damit in einer Stichwahl um das Präsidentenamt rittern. Die Nachwahlbefragung wurde vom österreichischen Meinungsforschungsinstitut SORA durchgeführt. Quelle: APA