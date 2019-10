Der britische Premier ist dort, wo auch seine Vorgängerin schon war. Trotzdem neigt sich das Brexit-Drama seinem Ende zu.

Im fast unendlichen Brexit-Drama gibt es wie in jedem guten Thriller Wiederholungen. Die jüngste lief in Brüssel. Wir sahen einen britischen Premierminister, der an die Abgeordneten seines Parlamentes zu Hause beinahe flehentlich appellierte, dem soeben vereinbarten Ausstiegsvertrag doch bitte zuzustimmen. ...