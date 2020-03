Die beiden Kriegsherren haben ihren Konflikt in Syrien vorerst eingefroren. Von einem Frieden kann aber keine Rede sein.

Eine Entschärfung der Lage ist auch an der europäischen Außengrenze in Sicht gekommen. Nach sechs Stunden Verhandlungen haben die beiden syrischen Kriegsherren Wladimir Putin, der Präsident Russlands, und Recep Tayyip Erdogan, Amtskollege in Ankara, eine Art Unentschieden mit Vorteil für ...