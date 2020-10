Kommission drängt EU-Länder wegen Pandemie zum Handeln

Viel mehr Schnelltests und in ganz Europa nutzbare Tracing Apps sollen aus Sicht der EU-Kommission helfen, der zweiten Coronawelle Herr zu werden. Zusätzliche Maßnahmen auf nationaler und EU-Ebene seien dringend nötig, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei der Vorstellung der Vorschläge, über die ein EU-Videogipfel am Donnerstag beraten soll.

SN/APA (AFP)/VIRGINIA MAYO Kommissionschefin Von der Leyen warnt vor Müdigkeit bei Maßnahmen