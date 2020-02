Kommission: Fokus bei EU-Erweiterung auf Rechtsstaatlichkeit

In der Diskussion um den EU-Erweiterungsprozess schlägt die EU-Kommission laut einem Bericht vor, künftig ein "noch stärkeres Augenmerk" auf rechtsstaatliche Reformen zu legen. In einem Konzeptpapier plädiert die Kommission dafür, Anpassungen der Beitrittskandidaten an die rechtsstaatlichen EU-Standards durch beschleunigte Verhandlungen und zusätzliche Gelder zu fördern, wie "Die Welt" berichtet.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Die Kommission will ihre Reformvorschläge am Mittwoch vorstellen