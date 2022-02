Kommt Deutschlands Impfpflicht?

Bundeskanzler Olaf Scholz droht in der Frage eine Niederlage.

Eigentlich sollte in Deutschland in der kommenden Woche die allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren besprochen werden. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat diese schon vor seiner Einsetzung ins Amt als klares Ziel ausgegeben. Die Bundestagsabgeordneten sollen in freier Wahl und ohne Fraktionszwang über die delikate Angelegenheit entscheiden. Doch die Debatte wird wohl verschoben.

Als Scholz die Impfpflicht gefordert hatte, stand Deutschland unter dem Eindruck der Delta-Welle. Inzwischen dominiert die mildere Omikron-Variante das Geschehen. Die Inzidenz sinkt seit Tagen leicht, ...