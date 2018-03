Kommt die GroKo? SPD zählt Mitgliedervotum aus

Nach dem Ende des SPD-Mitgliedervotums über den Eintritt in eine erneute Große Koalition beginnt am Samstagabend im Berliner Willy-Brandt-Haus die Auszählung der Stimmen. Das Ergebnis soll am Sonntag feststehen. Die Beteiligung unter den 463.723 SPD-Mitgliedern war hoch. Führende Sozialdemokraten zeigten sich zuversichtlich, dass sie mehrheitlich dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Kay Nietfel Es geht um die Zukunft Deutschlands.