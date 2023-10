Kommt es im Kosovo wieder zum Krieg?

Die Nervosität ist groß, die Nato stockt die Kfor-Schutztruppe auf. Und Experten für den Balkan spekulieren in viele Richtungen.

Auch wenn Serbiens Präsident Aleksandar Vučić am Wochenende deeskalierte und betonte: "Serbien will keinen Krieg." Die Nervosität und Sorge vor einem neuen militärischen Konflikt auf dem Westbalkan nach Berichten über Truppenaufmärsche der Serben in Richtung der kosovarischen Grenze blieb auch zu Wochenbeginn groß. Der österreichische Osteuropa-Experte und Politikwissenschafter Vedran Dzihic von der Universität Wien sagte im SN-Gespräch: "Die Lage im Kosovo ist brandgefährlich wie seit der Erklärung der Unabhängigkeit 2008 nicht mehr." Aus unterschiedlichen diplomatischen Quellen in Serbien hört man wiederum, dass es sich auch um viel Lärm und Getöse vor den anstehenden Parlaments- und Kommunalwahlen handeln könne. Sie sollen voraussichtlich am 17. Dezember stattfinden.

Großbritannien kündigte jedenfalls am Montag an, angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Serbien und dem Kosovo seine Präsenz in der von der Nato geführten Friedensmission Kfor zu erhöhen. 200 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten sollen das bisher 400 Militärangehörige umfassende britische Kontingent als Teil einer jährlichen Übung im Kosovo verstärken. Insgesamt umfasst die Kfor-Mission derzeit rund 3000 Berufssoldatinnen und -soldaten. Österreich sei mit 280 Personen an den Friedenstruppen beteiligt, eine Aufstockung sei nicht vorgesehen, sagte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Montag. Die heimischen Soldatinnen und Soldaten seien vor allem als Aufklärer, in der Logistik und als Militärpolizisten im Kosovo eingesetzt. Österreich sei derzeit nicht wie Großbritannien an der Reihe, Reservekräfte zu stellen, wenn das gefordert werde.

Alarmierende Stimmen und neue Vorwürfe Richtung Belgrad kamen am Montag vor allem aus dem Kosovo. Außenministerin Gervall-Schwarz sagte im "Deutschlandfunk": "Toleriert die internationale Gemeinschaft das Vorgehen Serbiens, wird es einen Krieg geben." Serbien wolle Tatsachen schaffen, meinte sie, um den Kosovo dazu zu zwingen, in Brüssel über territoriale Fragen zu verhandeln.

Darum drehten sich in diesem Jahr auch alle diplomatischen Bemühungen, die von den USA und vor allem vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell unternommen wurden. Dabei geht es um einen Verbund für die überwiegend von Serben bewohnten Gemeinden im Norden des Kosovo. Im Frühjahr gab es im nordmazedonischen Ohrid eine Grundsatzeinigung ohne formelle Unterzeichnung, nach der der Kosovo die serbischen Minderheitenrechte institutionell absichert. Dafür nimmt Serbien die Eigenstaatlichkeit des Kosovo ohne völkerrechtliche Anerkennung zur Kenntnis, indem es Pässe, Kfz-Kennzeichen oder Zollpapiere akzeptiert.

Osteuropa-Experte Dzihic sagt, das Ohrid-Paket sei ein Tauschhandel gewesen: "Der Kosovo kümmert sich um eine Autonomie für den serbischen Norden, dafür setzen die Serben erste Schritte zur Anerkennung des Kosovo." Seitdem wird, wie zuletzt vor zwei Wochen in Brüssel, vor allem darüber gestritten, wer den ersten Schritt setzt. Nach Angaben von Dzihic fürchtet man im Kosovo, dass ein serbischer Gemeindeverband das Einfallstor für die Eingliederung dieser Kommunen in Serbien ist. Daher will der kosovarische Premier Albin Kurti als ersten Schritt die Anerkennung des Kosovo. Für Vedran Dzihic ist ein wesentlicher Punkt - auch der aktuellen Krise - die völlige Blockade des politischen Dialogs. Der Westen habe gehofft, mit dem Ohrid-Abkommen einen Schritt weiter zu kommen, "ist damit aber kläglich gescheitert".

In diplomatischen Kreisen Serbiens hält man es auch für möglich, dass die jüngste Eskalation nicht mehr als ein Säbelrasseln vor den bevorstehenden Wahlen im Dezember ist. Getreu dem Motto: Schaffe ein Problem, damit du es lösen kannst. So schart man die radikalen Nationalisten um sich. Zudem kann Aleksandar Vučić damit auch von innenpolitischen Problemen ablenken. Nach den Massenmorden durch einen 13-jährigen Schüler und eine 21-jährigen Mann in kurzer Abfolge kam es besonders in Belgrad monatelang zu Demonstrationen mit 50.000 und mehr Teilnehmern gegen die Regierung und den Präsidenten.

Aktuell stellt sich die Frage, ob die EU und die Nato ihren Kurs gegenüber Serbien ändern werden. Das Verhältnis mit Belgrad war zuletzt so gut wie schon lange nicht. USA und EU sahen vielmehr in Kosovos Premier Kurti das Problem. Brisant wird es, wenn Nato und Kfor klar belegen können, dass beim jüngsten Anschlag Vučić sehr wohl die Finger im Spiel hatte und es tatsächlich detaillierte Pläne für einen Einmarsch im Nordkosovo gibt. Für Vedran Dzihic sind dann Sanktionen gegen Serbien unvermeidbar.

Albin Kurti versuchte am Montag, diesbezüglich auch schon Beweise vorzulegen. Serbische Paramilitärs, die vor einer Woche kosovarische Polizisten überfielen, sollen zuvor auf serbischem Territorium trainiert haben, schrieb er auf X, vormals Twitter. Er postete dort auch Drohnenaufnahmen, die diese Übungen zeigen sollen. Kosovos Polizei habe diese Videos zusammen mit Waffen sichergestellt, hieß es aus dem Innenministerium. Offiziell hat sich der kosovo-serbische Politiker und Geschäftsmann Milan Radoicic zu dem Überfall auf die kosovarischen Polizisten bekannt. Politologe Dzihic glaubt aber nicht den Beteuerungen, dass Vučić nichts damit zu tun hatte. Radoicic gelte als enger politischer Vertrauter des Präsidenten, auch wenn er ihn jetzt habe fallen lassen.