Kommunale Urnengänge in der Türkei

Überschattet von gewalttätigen Zwischenfällen sind in der Türkei am Sonntag neue Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker gewählt worden. Die Wahllokale schlossen um 16.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr Ortszeit. In Istanbul führt der Bürgermeisterkandidat der regierenden islamisch-konservativen AK-Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. In Ankara der wichtigste Oppositionskandidat.

In der ganzen Türkei fanden Kommunalwahlen statt. Die Ergebnisse für Istanbul und Ankara wurden mit besonderer Aufmerksamkeit erwartet. Beide Städte werden seit mehr als 20 Jahren von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert. Eine Niederlage dort wäre ein Gesichtsverlust für Erdogan, der selbst einst Bürgermeister von Istanbul war. In Istanbul behielt der AK-Kandidat, der frühere türkische Premier Binali Yildirim, die Führung über seinen Herausforderer von der Opposition im Rennen um das Bürgermeisteramt - auch nach einem Auszählungsgrad von mehr als 50 Prozent.

In einem Wahllokal der Ortschaft Pütürge in der zentralanatolischen Provinz Malatya sei es am Vormittag zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, bei dem zwei Menschen erschossen worden seien, teilte der Gouverneur von Malatya mit. Präsident Erdogan zeigte sich nach seiner Stimmabgabe erschüttert über den Vorfall und kündigte gründliche Ermittlungen an. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der islamistischen Partei der Glückseligkeit (Saadet). Laut dem Präsidialamt rief Erdogan später den Saadet-Vorsitzenden Temel Karamollaoglu wegen der Tötungen in Malatya an.

Aus der östlichen, mehrheitlich kurdischen Provinz Diyarbakir wurden 14 Verletzte gemeldet, als ein Streit in Gewalt umschlug. Laut der Nachrichtenagentur DHA wurden zwei Menschen schwer verletzt, als die Anhänger zweier Kandidaten für einen Bezirksvorsteherposten in der Kleinstadt Kocaköy mit Gewehren, Stöcken und Messern aufeinander losgingen. In einer anderen Ortschaft der Provinz gab es demnach neun weitere Verletzte bei einem Streit.

In Istanbul wurde nach Polizeiangaben eine Person im Bezirk Kadikoy bei einer Schlägerei mit 15 Beteiligten niedergestochen, als Kandidaten in Streit gerieten. Im ganzen Land sind rund 553.000 Polizisten und Sicherheitsleute im Einsatz, um die Stimmabgaben zu sichern.

Erdogan hat die Kommunalwahlen zur Frage des Überlebens für sein Land hochstilisiert. Einige Wähler dürften auf die Wirtschaftskrise in der Türkei reagieren, die auf den Verfall der Landeswährung Lira vom vergangenen Jahr folgt. Erdogan macht dagegen Angriffe aus dem Westen für die wirtschaftlichen Turbulenzen verantwortlich. Bei einer Wahlkampfkundgebung vor wenigen Tagen sagte er, Ziel der zunehmenden Attacken sei es, der großen und starken Türkei Steine in den Weg zu legen.

Wichtig ist die Kommunalwahl auch für die pro-kurdische Oppositionspartei HDP, die in vielen Gemeinden des Südostens stärkste Partei ist. Allerdings wurden nach dem Putschversuch vom Juli 2016 gegen Erdogan zahlreiche Bürgermeister der HDP beziehungsweise ihres regionalen Ablegers DBP wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) abgesetzt. 95 von 106 HDP-Gemeinden wurden unter Zwangsverwaltung gestellt. Die HDP hofft nun, diese Gemeinden unter zurückzugewinnen.

Quelle: Apa/Ag.