"Kommunalwahlen" in Hongkong ohne Oppositionskandidaten

In Hongkong haben am Sonntag Kommunalwahlen stattgefunden, bei denen erstmals keine Kandidaten der Opposition zugelassen waren. Obwohl die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone massiv Wahlwerbung machten und in der ganzen Stadt Plakate aufhängten, wurde mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet. In Wahllokalen im wohlhabenden Stadtteil Mid-Levels waren am Sonntag in der Früh nur wenige Wähler zu sehen.

BILD: SN/APA/AFP/ISAAC LAWRENCE Offenbar wollen nicht viele unter den unfairen Bedingungen abstimmen