Kommunalwahlen in Israel: Tel Aviv behält Bürgermeister

Bei den Kommunalwahlen in Israel hat der langjährige Tel Aviver Bürgermeister Ron Huldai im ersten Wahlgang gewonnen. In Jerusalem gehen zwei Kandidaten in die Stichwahl in zwei Wochen: Moshe Lion (Likud), Ex-Generaldirektor des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, sowie Ofer Berkowitz, Kandidat der Mitte.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX In Jerusalem gibt es in zwei Wochen noch eine Stichwahl