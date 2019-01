Kompatscher erneut zu Südtiroler Landeshauptmann gewählt

Der Südtiroler Landtag hat am Donnerstag Arno Kompatscher (SVP) erneut zum Landeshauptmann gewählt. 19 Abgeordnete stimmten für Kompatscher, 16 gegen ihn. Kompatscher geht damit in seine zweite Amtsperiode und führt eine Koalition aus der Südtiroler Volkspartei (SVP) und der Lega an.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Kompatscher geht in seine zweite Amtsperiode