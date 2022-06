Komplett zerstörte Schule als Mahnmal für russisches Fiasko

Immer wieder gibt es Stimmen, die über eine schlecht operierende und insbesondere falsch informierte russische Armee berichten. In der ostukrainischen Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze kam es in den ersten Kriegstagen zu einem Vorfall, der genau dieses Narrativ bestätigt. Die heute komplett zerstörte Schule Nr. 134 dient als Mahnmal für das russische Militärfiasko in der mehrheitlich russischsprachigen Region.

SN/APA/Lukas Moser Ein russischer Soldatenstiefel auf dem Sportplatz der Schule Nr. 134