Kompromiss im Kosovo-Konflikt für Vucic "fast unmöglich"

Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic hält einen Kompromiss in dem jahrzehntelangen Konflikt mit der vor zehn Jahren abgefallenen früheren Provinz Kosovo für "fast unmöglich". Dies berichteten die Medien in Belgrad am Sonntag. "Wir sind weit entfernt von einer solchen Lösung", habe Vucic bereits am Vorabend vor Landsleuten im Nordkosovo gesagt.

