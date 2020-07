Konferenz über Open-Skies-Vertrag nach US-Ausstieg

Bei einer Konferenz haben die 34 Vertragsstaaten des Open-Skies-Abkommens die Folgen des angekündigten Austritts der USA aus dem Militärvertrag erörtert. Die Konferenz wurde am Montag per Video am Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Wien zusammengeschaltet. Die Gespräche finden auf der Ebene Politischer Direktoren statt.

SN/christian sprenger Symbolbild.