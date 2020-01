Konflikt in Venezuela um Parlamentsvorsitz

In Venezuela hat sich der Konflikt um dem Vorsitz des bisher von der Opposition kontrollierten Parlaments weiter zugespitzt. Der Oppositionsführer und selbst ernannte Staatschef Juan Guaido wurde am Sonntag in einer Sitzung außerhalb des Parlamentsgebäudes in Caracas von Oppositionsabgeordneten erneut zum Parlamentspräsidenten gewählt.

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ Juan Guaido wurde am Betreten des Parlaments gehindert