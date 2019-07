Konfliktparteien in Venezuela nahmen Dialog wieder auf

In der Venezuela-Krise haben die Opposition und die Regierung von Staatschef Nicolas Maduro ihren wochenlang unterbrochenen Dialog wieder aufgenommen. Vertreter der Konfliktparteien trafen einander am Montag auf der Karibikinsel Barbados. Präsident Maduro, der nicht an den Gesprächen teilnimmt, zeigte sich anschließend "sehr optimistisch".

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ In Venezuela herrscht seit Monaten ein erbitterter Machtkampf