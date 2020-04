Konfrontationen zwischen Armee und Demonstranten im Libanon

Im Libanon ist es zu erneut zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen den Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Die Armee stoppte am Montag in der Großstadt Tripoli im Norden des Landes einen Marsch von hunderten Demonstranten. Aus den Reihen der Demonstranten wurden daraufhin Steine geworfen, Soldaten feuerten Schüsse in die Luft ab.

SN/APA/AFP/ANWAR AMRO Straßensperre aus brennenden Reifen und Demonstrantin mit Mundschutz nördlich von Beirut