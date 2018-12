Kongo hält mit zwei Jahren Verspätung historische Wahlen ab

Geprägt von Hoffnung auf Wandel, Angst vor neuer Gewalt und Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung haben in der Demokratischen Republik Kongo am Sonntag historische Wahlen stattgefunden. Zwar wurden in den ersten Stunden der Abstimmung keine gravierenden Zwischenfälle gemeldet, wohl aber Verspätungen bei der Öffnung von Wahllokalen und Probleme mit den Wahlmaschinen.

SN/APA (AFP)/LUIS TATO Sicherheitsvorkehrungen wegen Angst vor Gewalt