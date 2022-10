Der nur alle fünf Jahre stattfindende Kongress der Kommunistischen Partei in China endet am Samstag in Peking mit Änderungen der Parteiverfassung. Die Ideologie von Staats- und Parteichef Xi Jinping und seine dauerhafte Führungsrolle sollen am Ende des einwöchigen Parteitages noch tiefer verankert werden.

SN/APA/AFP/NOEL CELIS Dauerhafte Führungsrolle Xis soll stärker verankert werden