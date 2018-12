Kongress will Trump stoppen

Die Empörung über den Mord an Jamal Khashoggi und das Blutvergießen im Jemen gefährden die Politstrategie des Weißen Hauses. Saudi-Arabien war der Angelpunkt - bisher.

Jemen ist kein Staat, der oft Anlass für Optimismus bietet. Doch heute, Dienstag, soll endlich ein Waffenstillstand für die umkämpfte Hafenstadt Hodeidah in Kraft treten. Seit 2014 herrscht Krieg in dem bitterarmen Land. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hatte in einem kurzen Feldzug auf Seiten der sunnitischen Regierung die schiitischen Huthi-Rebellen besiegen wollen - eine Fehleinschätzung.