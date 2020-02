Konservative bei iranischer Parlamentswahl deutlich in voran

Bei der Parlamentswahl im Iran liegen die konservativen Kräfte deutlich vorn - offenbar auch aufgrund einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Wie das iranische Innenministerium am Sonntag mitteilte, gingen bei der Abstimmung am Freitag nur 42,6 Prozent der Iraner an die Urnen. Zahlreiche Anhänger des moderaten Lagers um Präsident Hassan Ruhani hatten angekündigt, der Wahl fernzubleiben.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Ein Wähler bei der Stimmabgabe in Teheran