Konservative stärkste Partei bei Parlamentswahlen in Zypern

Bei den Parlamentswahlen in der Republik Zypern hat die konservative Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) das Rennen gemacht. Nach Auszählung von mehr als 98 Prozent der Stimmen in dem kleinen EU-Staat konnte die DISY rund 27,8 Prozent auf sich vereinen (2016: 30,7), wie die zypriotische Wahlbehörde am Sonntagabend mitteilte. Zweitstärkste Kraft ist die linke AKEL-Partei mit gut 22,3 Prozent (2016: 25,7 Prozent).

SN/APA/AFP/IAKOVOS HATZISTAVROU Mehr als 550.000 Zyprioten waren wahlberechtigt