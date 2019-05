Konservative Tories in Umfrage auf Rekordtief

Die Partei der britischen Premierministerin Theresa May ist inmitten der Turbulenzen um einen EU-Austritt Großbritanniens in einer Meinungsumfrage auf ein Rekordtief gesunken. Die Konservativen kämen bei einer Wahl nur noch auf 19 Prozent der Stimmen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage für die Zeitung "The Times" ergab.

SN/APA (AFP/POOL)/DANIEL LEAL-OLIVA Um die Partei von Theresa May steht es nicht zum Besten