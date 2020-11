Konsistorium im Vatikan - Papst kreierte 13 neue Kardinäle

Papst Franziskus hat am Samstag 13 Geistliche, unter ihnen die Erzbischöfe von Washington, Kigali und Santiago de Chile, im Petersdom in den Kardinalsstand erhoben. Die feierliche Zeremonie fand erstmals auf Abstand, ohne Umarmung, mit wenigen Gästen und teils per Video-Schaltung statt.

SN/APA/AFP/HANDOUT Der Papst erhob 13 Geistliche in den Kardinalsstand (Archivbild)