Konsultationen in Rom: Mattarella sucht Ausweg aus der Krise

Auf der Suche nach einem Ausweg aus der politischen Krise in Italien hat Staatschef Sergio Mattarella am Mittwoch Gespräche mit Vertretern der Parteien und des Parlaments aufgenommen. Der Staatspräsident will in den zweitägigen Gesprächen sondieren, ob die Bildung einer tragfähigen Regierungskoalition möglich ist.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Italiens Staatschef Mattarella sucht Wege aus der Krise