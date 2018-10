Kontakte mit dem Kronprinzen

Die mutmaßlichen Mörder des Publizisten Jamal Khashoggi haben direkte Verbindungen zum saudischen Königshaus. International wird der Ruf nach Aufklärung des Komplotts immer lauter.

Die Indizien einer direkten Verwicklung des saudischen Königshauses in die Khashoggi-Affäre werden immer erdrückender. Amerikanische und türkische Medien bestätigten die Identität von neun der fünfzehn Verdächtigen, die am 2. Oktober nach Istanbul ein- und wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Mord an dem Journalisten wieder ausgeflogen waren. Sie kamen an Bord von zwei Flugzeugen, deren Betreiber für die saudische Regierung tätig sind.