Kontaktgruppe soll demokratische Wahlen in Venezuela fördern

Nachdem das EU-Parlament am Donnerstag den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaido als legitimen Übergangspräsidenten anerkannt hat, will die EU nun mit einer internationale Kontaktgruppe die Bemühungen um demokratische Wahlen in Venezuela unterstützen. Das erklärte EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini, am Donnerstag in Bukarest bei einem informellen Treffen der EU-Außenminister.

"Wir brauchen Kanäle, in denen politische Prozesse wachsen können", sagte Mogherini zur geplanten Rolle der Kontaktgruppe. "Es ist völlig klar, dass es in Venezuela eine demokratische Bewegung gibt."

Die Kontaktgruppe solle vorerst ein Mandat von 90 Tagen haben und von der EU koordiniert werden. Von EU-Seite sollen Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Schweden und die Niederlande darin vertreten sein. Von lateinamerikanischer Seite gebe es bereits Zusagen für die Teilnahme von Ecuador, Costa Rica, Uruguay und Bolivien. Das erste Treffen auf Ministerebene sei für kommende Woche in Südamerika geplant.

Das Votum des EU-Parlament ist zwar nicht rechtlich bindend, allerdings haben mehrere EU-Staaten Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro ein Ultimatum bis zum Wochenende gesetzt, Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen diese Staaten Guaidó formal als Interimspräsidenten anerkennen. Den sozialistischen Präsidenten Maduro forderte die EU zudem auf, sofort ausländische Journalisten freizulassen, die am Mittwoch festgenommen worden waren. Die EU-Staaten wollen am Donnerstag bei einem Außenministertreffen in Bukarest die Weichen für ihr weiteres Vorgehen gegenüber Venezuela beraten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag die Forderung bekräftigt, in Venezuela bald "freie und faire Wahlen" abzuhalten. "Unsere Geduld geht zu Ende", ließ Kurz über den Kurznachrichtendienst Twitter wissen und erinnerte auch daran, dass das Europaparlament bereits Guaidó anerkannt habe. Dass das Europaparlament Guaidó anerkennt, hat vor allem symbolische Bedeutung, weil es in außenpolitischen Fragen der EU kein Mitbestimmungsrecht hat.

In dem südamerikanischen Land tobt ein Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó, der sich vor einer Woche zum Interimspräsidenten ausgerufen hatte. Der britische Außenminister Jeremy Hunt sagte, Guaidó habe ihn in einem Telefonat gebeten, die EU müsse den Druck auf Maduro aufrecht erhalten. Hunt forderte gezielte Sanktionen gegen einzelne Mitglieder der Regierung von Maduro.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sprach sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen Sanktionen aus. Neue Strafmaßnahmen würden die Lage verkomplizieren, sagte Kneissl am Donnerstag beim Treffen der EU-Außenminister in Bukarest.

Auch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sagte, für weitere EU-Sanktionen gegenüber Venezuela sei es "momentan noch zu früh". Hahn erwartet von der Diskussion der Außenminister eine Klarstellung der Positionen der EU-Staaten. Diese gebe es derzeit noch nicht von allen Mitgliedsländern, eine "einheitliche Sichtweise" aller 28 EU-Staaten wäre wichtig.

Die spanische Nachrichtenagentur EFE teilte mit, ein in ihrem Auftrag arbeitender Kolumbianer sowie sein venezolanischer Fahrer seien während Aufnahmen von Protesten gegen Maduro festgenommen worden. In einem Hotel hätten Geheimdienstmitarbeiter außerdem einen spanischen Reporter und einen TV-Mitarbeiter aus Kolumbien inhaftiert. In französischen Diplomatenkreisen hieß es, zwei französische Journalisten seien während ihrer Recherchen zu den Protesten festgenommen worden. Bereits im Dezember war ein deutscher Reporter in Caracas festgenommen worden. Vor einigen Tagen waren zwei Reporter aus Chile festgenommen und abgeschoben worden.

Im Machtkampf in Venezuela legen sich Maduro und sein Herausforderer Guaidó indes mächtig ins Zeug, um die Militärs auf ihre Seite zu ziehen. Er habe sich bereits heimlich mit Vertretern der Streit- und Sicherheitskräfte getroffen, schrieb Guaidó in einem Gastbeitrag für die "New York Times" (Donnerstag). Für einen Regierungswechsel sei es entscheidend, dass das Militär Maduro die Unterstützung entziehe. Die Mehrheit der Diensthabenden sei sich darin einig, dass die Missstände in dem Erdölland unhaltbar seien. "Die Unzufriedenheit der Streitkräfte wird irgendwann vollkommen sein", sagte Guaidó der Online-Ausgabe der spanischen Zeitung "El País" (Donnerstag). Dies werde dann die Gelegenheit für die Streitkräfte sein, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen.

Guaidó wird auch von den USA unterstützt. Die US-Regierung kündigte an, Vizepräsident Mike Pence werde am Freitag nach Miami reisen, um dort vor Exil-Venezolanern für Guaidó zu werben.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.