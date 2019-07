Kontrollmission am Persischen Golf wird vorbereitet

Die Regierungen in Paris, London und Berlin bereiten laut dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian eine Mission zur "Kontrolle und Beobachtung der maritimen Sicherheit" am Persischen Golf vor. Die drei Regierungen wollten eine "europäische Initiative" in Gang bringen, bei der es um eine gemeinsame "Absicherung" am Persischen Golf gehe, sagte Le Drian am Dienstag.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Le Drian kündigte die Mission an