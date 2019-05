Kontroverse um möglichen neuen Chlorgasangriff in Syrien

Syrische Aktivisten haben einer Erklärung der US-Regierung zu einem möglichen neuen Chemiewaffenangriff in Syrien widersprochen. Das US-Außenministerium sprach am Dienstag von einer "mutmaßlichen Chlorgasattacke im Nordwesten Syriens" am Sonntagmorgen, doch bestätigten die Weißhelme und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte die Angaben am Mittwoch nicht.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Offensive von Rebellen in der Provinz Hama