Konzerne zahlen in EU fast nirgendwo offiziellen Steuersatz

Großkonzerne profitieren überdurchschnittlich von Steuerprivilegien und Steuerschlupflöchern in der EU. Das ist das Ergebnis der Studie "Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU" der Grünen im Europaparlament. Je größer und internationaler der Konzern, desto weniger Steuern zahlten diese auch in Österreich, kritisierte der grüne Ko-Delegationsleiter, Michel Reimon am Dienstag.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Reimon kritisiert Steuererleichterungen für große Konzerne