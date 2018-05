Kooperation mit der Schweiz zum Luftraumschutz

Die bereits paktierte Zusammenarbeit Österreichs mit der Schweiz bei der Luftraumüberwachung steht vor der Umsetzung. In Österreich liege der Entwurf bereits im Ministerrat und soll noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden, erklärte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Lohn bei Bern.

SN/APA (AFP)/ANTHONY ANEX Die Schweiz und Österreich teilen sich die Luftraumüberwachung