Kopf-an-Kopf-Rennen bei Stichwahl in US-Bundesstaat Georgia

Der demokratische Senator Raphael Warnock liegt laut Datenanbieter Edison Research bei der Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia um den letzten Sitz im Senat hauchdünn vor dem Republikaner Herschel Walker. Nach Auszählung von 72 Prozent der Stimmen liegt Warnock demnach mit 50,4 Prozent knapp vor Walker mit 49,6 Prozent. Die endgültigen Ergebnisse werden erst im Laufe der Nacht auf Mittwoch erwartet.

Die Wahlbeteiligung sei sowohl in den Wahllokalen als auch bei der Briefwahl hoch gewesen, sagte Wahlleiter Gabriel Sterling dem Sender CNN. "Die Menschen in Georgia waren sehr motiviert, ihr Stimme abzugeben." Die Stichwahl wurde nötig, weil bei den landesweiten Zwischenwahlen vor einem Monat in dem US-Südstaat keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhielt.

Ein Sieg Warnocks würde den Demokraten eine Mehrheit von 51 Sitzen im 100-köpfigen Senat verschaffen. Der zusätzliche Sitz würde es US-Präsident Joe Biden etwas leichter machen, etwa wenn es um die Mehrheit in zahlreichen Ausschüssen geht oder die Besetzung wichtiger Posten an Gerichten. Die meisten Gesetze bedürften jedoch weiterhin der Unterstützung der Republikaner. Bei einem Sieg von Walker hingegen bliebe es bei der derzeitigen 50:50-Aufteilung im Senat, wobei die Demokraten die Kammer dank der entscheidenden Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris kontrollieren.