Kopf-an-Kopf-Rennen von Macron-Bündnis und Linksallianz

Das liberale Bündnis von Präsident Emmanuel Macron und die vom Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon geführte Oppositionsallianz haben sich bei der französischen Parlamentswahl am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Dies zeigen erste Hochrechnungen, die nach Wahlschluss um 20 Uhr von Fernsehsendern veröffentlicht wurden. Demnach lagen die beiden Bündnisse landesweit bei jeweils etwa 25 Prozent.

Die Prozentwerte haben aber nur geringe Aussagekraft, weil die 577 Parlamentsmandate nach dem Mehrheitswahlrecht besetzt werden. Einer Prognose des Instituts Harris Interactive zufolge könnte das Macron-Bündnis 260 bis 300 Mandate erreichen, die Linksallianz 150 bis 208 Mandate. Bisher kann sich der Präsident in der Nationalversammlung auf eine absolute Mehrheit stützen. Ob er diese verteidigen kann, wird wohl erst in der zweiten Runde der Parlamentswahl am kommenden Sonntag feststehen, wenn in den meisten Wahlkreisen Stichwahlen stattfinden.