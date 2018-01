Koptische Christen feierten erste Messe in neuer Kathedrale

Im Beisein von Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi haben Ägyptens koptische Christen erstmals eine Messe in ihrer neuen Kathedrale östlich von Kairo gefeiert. Hunderte Gläubige kamen am Samstagabend zum Weihnachtsgottesdienst mit dem koptischen Papst Tawadros II., wie das ägyptische Staatsfernsehen meldete. Die Kopten feiern das Weihnachtsfest am 7. Jänner.

SN/APA (AFP)/KHALED DESOUKI Papst Tawadros II. mit Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi