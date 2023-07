Koranverbrennung in Schweden beschäftigt die UNO

Auch die Regierung in Stockholm bemüht sich, die aufgebrachte Stimmung in vielen islamischen Ländern zu beruhigen.

Die Koranverbrennung in Schweden in der vergangenen Woche hat nicht nur zu massiven Protesten in islamischen Ländern geführt. Auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen reagiert darauf mit einer dringlichen Debatte. Pakistan hat im Namen mehrerer Staaten gefordert, "den alarmierenden Anstieg an vorsätzlichen und öffentlichen Aktionen von religiösem Hass zu diskutieren, der sich aktuell in der Entweihung des Koran in Europa und anderen Ländern manifestiert". Die Debatte wird voraussichtlich noch diese Woche stattfinden, sagte am Dienstag ein UN-Sprecher in Genf.

In Schweden selbst versucht die Politik, die aufgeheizte Stimmung zu kalmieren. "Auch wenn eine Koranverbrennung in Schweden legal ist, hält die Regierung es nicht für respektvoll", sagte der von den islamkritischen Schwedendemokraten im Parlament gestützte konservative Ministerpräsident Ulf Kristesson. Auch das schwedische Außenministerium hat die Aktion scharf verurteilt: Die Verbrennung des Korans oder anderer heiliger Schriften sei ein "beleidigender und respektloser Akt und eine klare Provokation". Und weiter: "Äußerungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz haben in Schweden oder in Europa keinen Platz."

Die Verbrennung des Koran vor einer Moschee durch einen 37-jährigen Iraker, der selbst nach Schweden geflüchtet ist, war von der Polizei in Stockholm genehmigt worden. Ein Gericht hatte im April entschieden, ein Verbot von Verbrennungen des Koran bei Protestaktionen sei rechtswidrig. Die schwedische Polizei hat inzwischen allerdings gegen den Iraker Ermittlungen wegen "Hetze gegen eine ethnische Gruppe" eingeleitet.

Der Sprecher des UN-Menschenrechtsrates Pascal Sim sagte, "der Rat wird die alarmierende Zunahme vorsätzlicher und öffentlicher Akte des religiösen Hasses erörtern, wie sie durch die Schändung des Heiligen Korans in einigen europäischen und anderen Ländern zum Ausdruck kommen". Allein in Schweden war es zuletzt zu mehreren Koranverbrennungen gekommen. Aufgebracht hat viele Muslime weltweit vergangene Wochen dann, dass in Stockholm eine Verbrennung genau an dem Tag genehmigt wurde, an dem Muslime einen ihrer wichtigsten Feiertage - Eid al-Adha - begehen. Der Iraker Salwan Momika rieb dabei seine Schuhe mit Koranseiten ab und verbrannte danach einige der Seiten. Die Folge waren starke Reaktionen in islamischen Ländern. So wurde am vergangenen Donnerstag die schwedische Botschaft im Irak gestürmt. Das Personal konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Auch Papst Franziskus hat die Koranverbrennung stark verurteilt. Die Organisation der Islamischen Konferenz (IKO) hielt eine Dringlichkeitssitzung in Saudi-Arabien ab. "Wir müssen die internationale Gemeinschaft daran erinnern, dass dringend ein internationales Gesetz eingeführt werden muss, das die Förderung von religiösem Hass eindeutig verbietet", sagte IKO-Generalsekretär Hissein Brahim Taha.