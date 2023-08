Koranverbrennungen - Dänemark plant Haftstrafen

Dänemark will eine Verbrennung des Korans oder anderer heiliger Schriften mit bis zu zwei Jahren Haft bestrafen. Die öffentliche Verbrennung des Korans, der Bibel oder der Tora sei künftig eine Straftat, sagte Justizminister Peter Hummelgaard am Freitag in Kopenhagen. Damit reagiert die Regierung auf scharfe Proteste in muslimischen Staaten in den vergangenen Monaten, die auch zu Problemen in der bilateralen Zusammenarbeit führten.

BILD: SN/APA/RITZAU SCANPIX/MARTIN SYLVES Die dänische Regierung prüft rechtliche Möglichkeiten