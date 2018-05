Korea-Gipfel? Vielleicht. Oder nicht.

Erst drohte Nordkorea damit, den geplanten Gipfel platzen zu lassen. Nun kann sich auch der US-Präsident vorstellen, das Treffen zumindest zu verschieben.

Die Lobeshymnen im Vorfeld waren zahlreich. Schon brachten die treuesten Fans ihr Idol Donald Trump für den Friedensnobelpreis in Stellung. Eine nukleare Entwaffnung Nordkoreas schien so gut wie sicher. Trumps Strategie des "maximalen Drucks" hatte gewonnen.

Jetzt reiben sich die Amerikaner erstaunt die Augen: Am 12. Juni sollte in Singapur das historische Gipfeltreffen zwischen den Führern Nordkoreas und den USA stattfinden. Nun sagte Trump, die Chance sei "groß", dass der Gipfel gar nicht stattfinde. "Wir werden sehen, was passiert", meinte der US-Präsident. "Wenn es nicht passiert, wird es vielleicht später passieren."