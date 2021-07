Korruption und Coronapolitik setzten Bolsonaro zu

Der brasilianische Präsident soll in einen weiteren Skandal verwickelt sein. Es könnte ihn sogar das Amt kosten.

Es ist eine verheerende Bilanz: In Brasilien starben mehr als 525.000 Menschen an Covid-19, 18,3 Millionen Brasilianer steckten sich mit dem Virus an. Präsident Jair Bolsonaro (66), ein Rechtsextremer, verharmloste das Virus, unterband sogar Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. Trotz dieser katastrophalen Politik blieb er kaum angreifbar. Das scheint sich nun zu ändern.

Korruptionsermittler setzen Bolsonaro unter Druck, am Wochenende demonstrierten Zehntausende Brasilianer gegen die Regierung und ein Coronaausschuss des Senats prüft die Versäumnisse des Präsidenten bezüglich der Ausbreitung der ...