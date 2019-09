Korruptionsjägerin Laura Kövesi leitet EU-Staatsanwaltschaft

Die rumänische Korruptionsjägerin Laura Kövesi wird erste Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft. Für Kövesi stimmte am Donnerstag in Brüssel eine Mehrheit der 17 von insgesamt 22 teilnehmenden Staaten, hieß es in EU-Ratskreisen. Kövesi ist auch die Kandidatin des Europäischen Parlaments.

SN/APA (AFP)/ANDREI PUNGOVSCHI Neue Aufgabe für die rumänische Korruptionsjägerin Laura Kövesi