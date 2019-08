Korruptionsprozess gegen Sudans Ex-Machthaber begonnen

Sudans langjähriger Machthaber Omar al-Bashir ist am Montag zu einem Gericht in Khartum gebracht worden, wo ihm der Prozess wegen Korruption gemacht werden soll. Der 75-Jährige, der das ostafrikanische Land 30 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, wurde mit einem riesigen Militärkonvoi zu dem Gerichtsgebäude in der sudanesischen Hauptstadt gebracht.

Bashir war im April nach Massenprotesten gestürzt worden