Kosovo stellte Antrag auf Mitgliedschaft in der EU

Die Republik Kosovo hat offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt. Das entsprechende Dokument unterzeichneten Staatspräsidentin Vjosa Osmani, Ministerpräsident Albin Kurti und Parlamentspräsident Glauk Konjufca am Mittwoch in der Hauptstadt Pristina. Für den jüngsten Staat Europas war es ein eher symbolischer Akt: Die EU-Mitgliedschaft ist für das seit 2008 unabhängige Land derzeit nicht in Reichweite.

SN/APA/AFP/ARIS OIKONOMOU Ein tatsächlicher Beitritt ist derzeit nicht in Reichweite