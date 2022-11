Kosovo: Streit um Autokennzeichen eskaliert

Die Regierung in Pristina will kosovarische Autokennzeichen auch im serbisch besiedelten Norden durchsetzen. Wie Serbiens Premier Aleksandar Vučić diese Chance zum Zündeln nutzt.

Unter tosendem Applaus entledigten sich Polizisten im serbischen Norden von Kosovos geteilter Metropole Mitrovica ihrer Diensthemden. Die Hosen behielten sie an. "Brüder und Schwestern, wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, bei der Polizei zu kündigen - und an der Seite unseres Volkes zu stehen", verkündete ein serbisch-kosovarischer Offizier am Wochenende theatralisch: "Es ist genug."

Es ist der leidige Streit um die Autokennzeichen, der die Wellen der Aufregung wieder einmal kräftig wogen lässt. Weil der von Serbien nicht anerkannte ...